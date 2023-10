Madonna in tour | tutti i costumi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Versace, Vetements, Jean-Paul Gaultier: i designer amici della pop star mondiale disegnano per lei idestinati a diventare iconici. Come tutto quello cheindossa, d'altra parte…

A un certo punto durante la prima data del Celebrationimbraccia la chitarra acustica e canta col pubblico dall O2 Arena di Londra una versione acustica di I Will Survive di Gloria Gaynor. Una scelta perfetta per qualsiasi popstar che all'...

Madonna è tornata, a Londra la prima data del Celebration Tour TGLA7

Madonna, è iniziato il Celebration Tour. FOTO Sky Tg24

Il Celebration Tour è partito dalla O2 Arena di Londra: l’amore per i figli, il conflitto tra Israele e Gaza e il ricovero in terapia intensiva tra i temi toccati dalla Regina del Pop.«Sono molto sorpresa di essere arrivata fin qui», ha ammesso Madonna sabato sera, mentre la folla la osannava. E invece, ce l’ha fatta: il suo tanto atteso «Celebration Tour» ha preso il via dalla O2 ...