M O | Blinken torna in Israele | incontro con Netanyahu

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il segretario di Stato americano Antonyè arrivato a Tel Aviv per incontrare il primo ministro israeliano Benjamine il gabinetto di guerra israeliano. Il numero uno della diplomazia ...

Il segretario di Stato americano Antonyè arrivato a Tel Aviv per incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il gabinetto di guerra israeliano. Il numero uno della diplomazia Usa è reduce da un tour mediorientale ...

Biden chiama Netanyahu e Abu Mazen. Blinken torna a Riad AGI - Agenzia Italia

Israele, Blinken torna a Tel Aviv per colloqui sulla crisi - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Milano, 16 ott. (askanews) – Il Cyberquad di Tesla per bambini ispirato al design del Cybertruck è disponibile in Italia. Il quad pesa 68 kg, ha un telaio in acciaio, sedile imbottito, sospensioni ...Roma, 16 ott. (askanews) – La pesistica olimpica resta nel programma dei Giochi di Los Angeles 2028. La notizia è arrivata dalla Sessione odierna del Comitato Olimpico Internazionale svoltasi a Mumbai ...