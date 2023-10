Lutto nel mondo del calcio | è stato ritrovato morto

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Notizie che non si vorrebbero mai scrivere. L’annuncio arriva direttamente dalla Spagna, il classe 2005 non ce l’ha fatta Tutto ilin questo momento spegne i riflettori e vive un momento di tristezza. Ilspagnolo perde un ragazzo molto giovane che era disperso ormai da giorni, oggi purtroppo è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire o leggere. Sono momenti tragici questi. Mancano sicuramente le parole in questi casi per descrivere un momento così cupo neldello sport, in particolare in uno degli sport più praticati in tutto il panorama mondiale. Il calciatore era scomparso nella mattinata di giovedì 12 ottobre in quel di Siviglia, oggi la Polizia ha confermato la notizia tragica che ha gelato i cuori di tutti gli appassionati e non di questo sport. Dall’annuncio del club, ai post sui social. Un’ultima ora che ...