Lussemburgo-Slovacchia | Qualificazioni Euro2024 | punti pesanti in palio | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Duedi distacco, nove lunghezze (quindi tre gare) disponibili prima di chiudere i giochi del Girone J e uno scontro diretto che farà certamente vibrare le posizioni del raggruppamento già vinto e archiviato dal forte Portogallo di Cristiano Ronaldo che è riuscito a mettere insieme sette vittorie in altrettante gare disputate. In questo scenario così particolare, che possiede un monarca noto e possente, si è assiepata la piccola borghesia del gruppo. Sono tre le formazioni che, verosimilmente, si giocheranno il secondo posto valido per staccare il pass, ma due di questo terzetto questa sera si giocheranno l’enorme chance di spingersi più avanti rispetto alle avversarie per la posizione d’argento. Davanti alla Bosina Erzegovina di Edin Dzeko e Miralem Pjanic, attualmente al quarto posto a quota 9, si asserraglia il binomio composto da ...