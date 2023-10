L’ultima follia sinistra | punire il misgendering con il carcere

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Chiamare deliberatamente qualcuno con i pronomi di genere “sbagliati” potrebbe diventare un crimine d’odio punibile con la galera: questatrovata del governo laburista a Londra, l’ennesima svolta cara alla nuova religione Lgbt. Promettendo di inasprire le linee guida contro abusi e violenze nei confronti della comunità trans, laè pronta a trasformare ogni attacco relativo all’identità di genere in reato aggravato. Ma ciò non riguarda solo le aggressioni: anche ilè punibile fino a due anni di reclusione. L’idiozia di certe teorie è palpabile. È semplicemente irrazionale adottare pene detentive nei confronti di chi si rifiuta di utilizzare i pronomi preferiti di una persona transgender oppure nei confronti di chi sceglie di utilizzare il nome all’anagrafe della stessa persona trans. E non si tratta di una ...