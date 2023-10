L' Ue lancia un ponte aereo per fornite aiuti umanitari a Gaza

(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Per fornire ulteriore supporto alle organizzazioni partnere sul campo, stiamondo un'operazionea Ue con unverso l'Egitto, trasportando forniture salvavita per le persone bisognose a". Lo annuncia il commissario europeo agliJanez...

...insignificante e dannosa che in un momento di grandi difficoltà economiche per i cittadini... dirottando risorse verso la sanità privata" per dare priorità "a progetti come ilsullo ...

Ue: lancia ponte aereo umanitario a Gaza per forniture d'emergenza Borsa Italiana

Paderno d'Adda: Tragedia al ponte di Paderno, giovane si lancia nel vuoto Prima Merate

Il Commissario per la Gestione delle Crisi Lenarcic: "La catastrofica situazione umanitaria a Gaza sta per raggiungere il punto di rottura". L'esecutivo Ue ha annunciato di voler triplicare l'assisten ...(Strasburgo) "Dopo il terribile attacco terroristico di Hamas contro Israele e le sue conseguenze, che hanno portato a una situazione umanitaria disastrosa per la popolazione di Gaza, l'Ue continua a ...