L’Ue deve smettere di procrastinare l’allargamento nei Balcani

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord: da anni i paesi deiOccidentali (Wb6) cercano di aderire all’Unione europea. Per altrettanto tempo,li ha frenati per carenze in materia di stato di diritto ed economia. Il Centro per la Politica Europea (Cep) in una propria pubblicazione ritiene che questa indecisione sia pericolosa alla luce della situazione geopolitica globale in cui versa l’Europa e quindi fa appello per un allargamento rapido, ma in condizioni istituzionali diverse. «Per contenere possibili conflitti interni, pericolose influenze esterne o giochi di potere nella regione,di considerare il processo di allargamento deiOccidentali come non urgente». Lo afferma Eleonora Poli, ricercatrice senior del Cep ...