L' Ue avverte Israele | Proteggere i civili E triplica gli aiuti per Gaza

Leggi su europa.today

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo le divisioni dei giorni scorsi, l'Unione europea sembra aver trovato una posizione comune sul conflitto in corso trae Hamas, e in particolare sulla controffensiva di Tel Aviv suche ha già provocato oltre 2.600 vittime, tra cui centinaia di bambini. In una nota congiunta dei 27...