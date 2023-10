Luana D' Orazio | la sua morte diventerà un film Lo dirigerà Ernesto Pagano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L'opera ha già vinto il premio Dig Awards. 'Una storia potente, da raccontare'. Le parole del regista: 'Un simbolo nella battaglia per la sicurezza sul lavoro'

L’opera ha già vinto il premio Dig Awards. "Una storia potente, da raccontare". Le parole del regista: "Un simbolo nella battaglia per la sicurezza sul lavoro" ...Giornalista e autore televisivo, per il progetto sulla morte dell’operaia ha già vinto il premio Dig Awards "Spero che possa diventare ancora di più un simbolo nella battaglia per la sicurezza sul lav ...