Los Angeles 2028 | Bach | “La scelta dei nuovi sport porta il Cio nell’era globale”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Mumbai – Entrano delle nuove disciplineive per le Olimpiadi dela Los. Il cricket, il lacrosse, il baseball, lo squash e il flag football faranno parte dell’edizione dei Giochi in California. Durante la sessione del Comitato Olimpico Internazionale, il Presidente Thomasha detto: “Ladi questi cinqueè in linea con la culturaiva americana e metterà in mostra loamericano iconico nel mondo, mentrelointernazionale negli Stati Uniti. Questirenderanno unici i Giochi Olimpici LA28”. Come ril’Ansa,ha proseguito: “La loro inclusione permetterà al Movimento Olimpico di ...