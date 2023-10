L' orrore della guerra va visto e non taciuto

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tu non esponi un problema personale, ma racconti uno stato d'animo comune, diffuso, che ci appartiene. Non sei l'unica a provare queste emozioni

Foto per non dimenticare l'16.10.1943. Li hanno portati via : un libro per non dimenticare, contro tutti i negazionismi (Dal sito webComunità ebraica di Roma) Giacomo DeBenedetti, 16 ...

“Fauda”, la fiction diventa realtà. L'orrore della guerra in Medio ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Gaza, l'orrore della guerra nelle corsie degli ospedali - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 OTT - ''Non c'è per il momento un cessate il fuoco né l'ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri'': lo ha reso noto l'ufficio del ...Novant'anni, di cui 66 passati recitando, il due volte premio Oscar ha confermato alla Bbc che "stavolta è la volta buona". "Ho deciso. Ho fatto un film da protagonista (The Great Escaper) e ricevuto ...