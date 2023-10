L’opposizione filo-Ue vince le elezioni in Polonia | la fine del nazionalismo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Leindecretano ladel. Il partito di governo Diritto e Giustizia (Pis) non riesce a conquistare la maggioranza, arrivando comunque primo con il 36,8% dei voti, mentre il partito di ultradestra perde voti e scende al 6%: la coalizione riesce così a prendere solo 212 seggi, molti meno dei 230 utili per controllare a maggioranza la Camera Bassa. Si profila un cambio della guardia del governo in, l’avvento di un governo piùeuropeo dell’attuale, che potrebbe cambiare gli assetti politici anche in Europa centro-orientale. Nelleparlamentari svoltesi ieri, secondo gli exit-poll, il partito di governo nazional-conservatore Diritto e Giustizia (PiS), al potere dal 2015, è in testa ma senza maggioranza; è invece l’ex ...