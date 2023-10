Lombardia | oggi a Milano la giornata nazionale dei cani guida

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023), 16 ott. (Adnkronos) - Si è celebratala XVIIIdedicata al cane. Per l'occasione si è tenuto un raduno in piazza San Babila, rappresentanti dell'Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), istituzioni, operatori delle scuole, famiglie e conduttori con i loro splendidi esemplari. A seguire l'incontro presso l'Istituto dei Ciechi in via Vivaio 7 dal titolo 'Norme, leggi e comportamenti sociali a tutela del cane'. Un appuntamento organizzato con l'obiettivo di alzare un velo sulla necessità di far conoscere e tutelare il diritto del non vedente a poter essere accompagnato dal suo amico fedele in tutte le sue attività. Allontanare il cane vuol dire infatti allontanare anche il non vedente, non solo dal luogo che desidera ...