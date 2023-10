Live | Manovra | oggi Cdm e conferenza stampa del premier Meloni

Leggi su notizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) A Palazzo Chigi, questa mattina Consiglio dei ministri per approvare la, il Documento programmatico di bilancio e il decreto fiscale collegato alla. Alle 10:30 laGiorgiaterrà unalaapproda in Cdm. A seguiredel, foto AnsaSecondo le indiscrezioni filtrate in questi giorni, sono 15 i miliardi per la conferma del taglio del cuneo fiscale insieme ad un primo intervento sull’Irpef, con la cancellazione della seconda aliquota; 5 miliardi per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione; 3 miliardi per la sanità. Il totale, provvisorio, della legge di bilancio 2024 arriverebbe se ...