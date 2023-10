L’Italia rischia un declassamento di rating | quali le conseguenze

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il mese di ottobre rappresenta una fase estremamente complessa per ilsovrano del, un’incertezza che non si verificava dal lontano 2011. In quel periodo, tra il 3 e il 4 novembre di dodici anni fa, assistemmo al completo deterioramento della credibilità deldurante il G20 di Cannes. Gli esperti finanziari, con giusta motivazione, sottolineano che le similitudini tra allora e adesso sono limitate. Tuttavia, tra il prossimo venerdì, 20 ottobre, e il 17 novembre, si determinerà il destino della legge di Bilancio, un testo che rappresenta la prima completa opera del governo Meloni in questo ambito. Cosa può comportare la riduzione delLe quattro principali agenzie disono chiamate a confermare o revocare il loro giudizio sul. S&P Global si ...