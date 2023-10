L’Italia proiettata verso gli Usa Bilanci e progetti del Transatlantic investment committee

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Rafforzare la sinergia tra Italia e Stati Uniti nel campo dei co-investimenti in tecnologie strategiche: questo il programma alla base del(Tic), che venerdì scorso ha presentato, nella prestigiosa sede dell’Ambasciata Italiana presso gli Stati Uniti a Washington DC, i risultati di un anno di lavoro nel corso del Second Us Annual Meeting. L’iniziativa ha avuto luogo sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia presso gli Stati Uniti, del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con la quale il 25 gennaio 2023 il Tic ha sottoscritto una lettera d’intenti per sviluppare di comune accordo iniziative per accelerare gli investimentii, anche attrala promozione di accordi ...