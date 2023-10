L’Italia non avrà la pista di bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 L’annuncio di Malagò | “Il Governo ci ha chiesto di trovare un’alternativa”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un annuncio importante è arrivato nel corso della Sessione del CIO di scena a Mumbai, in India. Il presidente del CONI, Giovanni, in qualità di n.1 del Comitato Organizzatore dei Giochi Invernali die membro del CIO, ha chiarito nella presentazione dei lavori effettuati e in corso che ladi bob, slittino e skeleton prevista anon ci sarà, ma si dovrà andare su una delle piste già esistenti in territorio estero. Una notizia che non sorprende in quanto da tempo sono note le criticità legate all’impianto in questione, dal momento che nessuna società era disposta a iniziare degli interventi con i soli 80 milioni a disposizione. E così la disputa degli sport da budello non ci sarà nel Bel Paese. “Solo due giorni fa ilci ha ...