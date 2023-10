L’Italia del Freestyle in gara in Coppa del Mondo | l’esordio il 20 ottobre

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Coira – Tornano gli sport invernali ine torna anche ilAzzurro. La Nazionale Italiana sarà impegnata indela Coira in Svizzera venerdì 20. E’ la tappa d’esordio della competizione dedicata alla specialità ‘big air’. Le gare inizieranno in serata alle 20 e al mattino ci saranno le qualifiche. Come riporta la nota di fisi.org ‘saranno presenti Miro Tabanelli, Flora Tabanelli, Renè Monteleoni e Leonardo Donaggio’. Per lo skicross invece gli Azzurri convocati andranno in raduno sempre in Svizzera a Saas Fee fino al 21. Di seguito i nomi (fisi.org): Simone Deromedis, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Jole Galli e i tecnici Bartolomeo Pala, Siegmar Klotz, Kevin Marchetto e Bianca Parise. L’altro raduno al Passo dello Stelvio ...