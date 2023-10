Liquidare una serie di cose | persone o fatti usando un un avverbio

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’articolo ricordava che le rotte della droga «prima partivano dalla Russia, dall’Afghanistan, dai Balcani, e ancora dal Sudamerica verso il porto di Odessa», per spiegare che dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, «con la chiusura del porto di Odessa e con la militarizzazione massiccia della regione, e ancora con la pressione ai confini, i flussi si sono presto riorganizzati». No, non si parlerà qui di droga, né della guerra che da troppo tempo insanguina la periferia orientale dell’Europa. Ci incuriosisce piuttosto quella innocua e un po’ abusata paroletta, “ancora”, che fa capolino un paio di volte in poche righe di un ritaglio di giornale. Esempio tra gli innumerevoli di un utilizzo diffuso, nella classica forma “e ancora”, quando si ha a che fare con unadio dio diche non si ha ...