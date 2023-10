L’incubo di Tonali

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 16/10/2023 alle 10:27 CEST Il giocatore italiano è disposto a confessare alla Procura la sua partecipazione alle scommesse sportive La sanzione prevista è di almeno tre anni di squalifica, che possono salire anche a cinque se viene dimostrato di aver scommesso sulla partita della propria squadra. Sandroattualmente giocatore di Newcastle, è disposto a raccontare tutto. Il giocatore italiano accetta di testimoniare e mette così fine aldel suo coinvolgimento nelle scommesse sportive. Il giocatore si è mostrato pentito e disponibile a collaborare sia con la Procura della FIGC, sia con i Procuratori del Tribunale Repubblica di Torino in campo penale così come quelli federali in campo sportivo, per non dire altro che VERO. Nel ...