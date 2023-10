(Di lunedì 16 ottobre 2023) Leggi Anche, Matteo: 'von der Leyen non fa nulla, non si può pontificare a spese dell'' Lega: 'Ora Corte di Giustizia chiarirà su caso' 'E' solo grazie all'impegno e ...

...circolazione imposto dall'Austria al" Il blocco dei tir alNel 2023 l'Austria, lamentando l'innalzamento dei livelli di alcuni inquinanti, ha deciso di adottare nuove...

Limitazioni al Brennero, Salvini: l'Italia farà ricorso in Europa TGCOM

Blocco dei tir al Brennero, il Cdm formalizza procedura contro divieti dell'Austria RaiNews

(FERPRESS) – Roma, 16 OTT – Il Consiglio dei ministri ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia UE contro le limitazioni al traffico imposte al Brennero dall’Austria.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...