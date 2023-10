L’ex senatore D’Anna | “Classe politica deteriorata”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel giorno in cuiVincenzoè stato eletto all’unanimità come nuovo presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, fa tappa nella città di Avellino per presentare il suo volume “Il liberismo perduto“, ospite dell’associazione meta“Primavera Meridionale” rappresentata da Sabino Morano e dal professore Sergio Barile.raccolta di un’Italia che, per cause storiche e politiche contingenti, legifera sulla base del contenuto della madre di tutte le leggi: la Costituzione, figlia del compromesso raggiunto da blocchi politici avversi. “Molti parlano disenza nemmeno sapere cosa sia- dice- Governi che governano con la leva della spesa pubblica. La tragedia è che siamo al cospetto del deterioramento ...