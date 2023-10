L’esercito israeliano annuncia un piano per evacuare civili in Libano 199 gli ostaggi di Hamas a Gaza

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sono 199 glidiche si trovano a. Lo ha reso noto il portavoce del(Ifd) Daniel Hagari, in una conferenza stampa. «Israele sta compiendo uno sforzo nazionale di priorità suprema nei loro confronti ricorrendo anche a informazioni di intelligence», sottolinea Hagari. L’Idf ha finora «informato – conclude – 295 famiglie di militari caduti nel conflitto» con il partito-milizia. Nel frattempo, l’imminente eta «offensiva di terra» israeliana a, con le truppe schierate al confine e i tank già in posizione, rischia di aprire il vaso di Pandora in Medio Oriente, con un escalation del conflitto in tutta la regione. Nel corso della giornata si sono intensificati gli scontri tra Hezbollah in, alleato ...