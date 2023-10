Legge di bilancio | ecco le novità Meloni | “una manovra concreta”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) che aiuta lavoratori e famiglie Si è appena conclusa la conferenza stampa al termine dell’ultimo Consiglio dei Ministri, in cui il governo ha preso le proprie scelte sulladi. Diverse le, a partire dal taglio del cuneo fiscale di 6 punti fino a 35mila euro. Le priorità che “che avevamo annunciato vengono confermate: difendere potere acquisto ovvero più soldi in busta paga per i redditi medio bassi, con il taglio del cuneo di 6 punti per chi ha fino 35mila e 7 per fino a 25mila. È un aumento in busta paga che mediamente corrisponde circa 100 euro al mese per una platea circa 14 milioni di cittadini”, ha detto la premier Giorgia, precisando che “è il provvedimento più corposo: cuba circa 10 miliardi”. Previsto l’aumento degli stipendi. Dice: “Un’altra misura che cuba ...