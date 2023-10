Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) A tenere banco sulledi quest'continua ad esserci la guerra tra Israele ed Hamas, con il coinvolgimento di Iran e Libano e le preoccupazioni degli Stati Uniti. In primo piano anche il calcio scommesse con il rischio squalifica per i giocatori sotto indagine

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulledei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 16 ottobre 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulledi oggi, lunedì 16 ottobre ...

Le prime pagine di oggi Il Post

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24 Sky Tg24

"Tonali, che rischio" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. La Procura FIGC intenzionata a dare un segnale forte sul caso scommesse. Il centrocampista del Newcastle ludopatico da ...La situazione a Gaza, le preoccupazioni per un'estensione del conflitto, le elezioni in Polonia, e le ipotesi sulla legge di bilancio ...