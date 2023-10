Le politiche di coesione sono una priorità per l’Ue e per l’Italia

Leggi su leurispes

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’Unione europea ha da sempre posto la riduzione dei divari regionali tra i suoi principali obiettivi: un impegno tradotto in azioni che vanno dal livello comunitario a quello nazionale, attraverso la stipula degli Accordi di Partenariato con i singoli Stati membri e l’integrazione di risorse nazionali. In Italia, ad esempio, il Fondo Sviluppo e(FSC) rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire questa missione. Oggi, mentre le risorse delsi muovono attraverso un piano finanziario più ampio che comprende tutti gli strumenti derivanti da NextGenerationEU, è essenziale valutare i risultati ottenuti e le sfide ancora irrisolte per il nostro Paese che, insieme a Spagna, Polonia e Romania, è tra i principali beneficiari delledi. Il nostro Paese, insieme a Spagna, Polonia e ...