Le più belle canzoni di Scialpi | Rockin Rolling | No East No West e tante altre

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Artista quasi dimenticato, ma ingiustamente: negli anni ’80 Giovanni– noto artisticamente come– ha saputo farsi traghettatore della new wave elettronica internazionale con brani che ancora oggi resistono nella memoria collettiva. Lui stesso, all’inizio della sua carriera, si è detto sorpreso nel sentire un operaio che canticchiavamentre lavorava. Il successo è proprio questo: restare nel cuore delle persone che si ritrovano, quasi spontaneamente, a cantare una canzone.(1983)è il suo singolo d’esordio, uscito nel 1983, che lo fa diventare un idolo dei giovanissimi. Il brano ha un ritmo incalzante e un testo provocatorio, che esprime il desiderio di libertà e ribellione tipico ...

Appassionati di tutta Italia e non solo vengono per sfidare una delle ondeimpegnative del Mediterraneo. Il periodo migliore per cimentarsi con la tavola è l'autunno inoltrato e l'inverno, quando ...

100 anni fa nasceva Italo Calvino, le 10 frasi più belle e famose Sky Tg24