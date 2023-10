Le notizie del giorno di Enrico Mentana

(Di lunedì 16 ottobre 2023) - La situazione a Gaza, i tentativi della diplomazia per risolvere il conflitto e l'opinione degli italiani sulla guerra nel nuovo sondaggio SWG per il Tg La7. Poi tutte le novità della manovra licenziata oggi e le reazioni politiche. E il Dataroom di Milena ...

... dopo aver seguito dei dibattiti in tv, dopo le ultime. La polvere si posa, per alcuni di ... potenti sentimenti morali sono mosse dell'azione umana altrettanto potenti della minacciapotere.

Israele, ultime notizie dall'inviata del TG LA7 a Tel Aviv TGLA7

Israele-Hamas, le news del 15 ottobre la Repubblica

Ecco i 50 profili dell Most powerful women 2023, la lista di Fortune Italia presentata durante la Mpw convention.Non c'è per il momento un cessate il fuoco né l'ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri'': lo ha reso noto l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu ...