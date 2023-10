Le mosse di Putin su Israele | le chiamate e la proposta | «Si crei uno stato palestinese indipendente»

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Cinque telefonate con i principali attori regionali del Medio Oriente per ascoltare richieste e osservazioni e per condividere le proprie. La diplomazia russa nello scontro tra Hamas epassa per le cinque conversazioni avute oggi, 16 ottobre, da Vladimircon il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i presidenti dell’Egitto Abdel Fattah al-Sisi, dell’Iran Ebrahim Raisi, della Siria Bashar al-Assad e dell’Autorità nazionaleAbu Mazen. Ciò significa che il presidente russo «avrà avuto colloqui con tutti gli attori chiave del conflitto», ha spiegato il consigliere per la politica estera Yury Ushakov, prima di incontrare mercoledì l’omologo cinese Xi Jinping a Pechino, a margine del forum sull’iniziativa One Belt, One Road. «Il presidente segue da vicino l’escalation senza precedenti del conflitto ...