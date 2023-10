Le lacrime sincere di Fabio Di Giannantonio al GP d’Indonesia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tanti piloti quest’anno hanno dimostrato di aver seguito un percorso di crescita davvero di notevole livello e lo stanno mettendo in mostra in questi ultimi gran premi di MotoGP. Ottime basi per quella che sarà poi anche la prossima stagione, che magari vedrà una bagarre per il titolo ancora più ampia. La storia più bella del GP di Indonesia però l’ha regalata inconsapevolmentedi. Pilota della Ducati Gresini, ieri ha conquistato il quarto posto, facendo segnare così il miglior posizionamento della sua carriera in una gara. Quelleperò non avevano solo un significato positivo, ma fungevano un po’ anche da sfogo. Andiamo a scoprire il perché Il bello dello sport sono anche lediDiCrediti foto: pagina ...