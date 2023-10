Le cose da sapere quando si parla di calcio e scommesse

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il disturbo da gioco d’azzardo è una malattia e come tale deve essere trattata, anchecoinvolge dei calciatori. In questi giorni invece si stando molto, e con poca cognizione di causa, di “ludopatia” (termine tecnicamente improprio ma di uso comune) come fosse diagnosticabile guardando i profili social di una persona. Il ministro dello sport Abodi, ad esempio, ha detto che la «ludopatia va affrontata» senza però dire come (senza entrare in un argomento ampissimo: lo Stato funge da garante sul gioco d’azzardo, da cui però guadagna tantissimi soldi, spendendone poi una parte, sempre più consistente, in spese socio-sanitarie per curare gli affetti da disturbo da gioco d’azzardo), ma hanno detto la loro anche partiti politici (per esempio la Lega ha chiesto le dimissioni di Gravina), presidenti, presidenti politici, ex calciatori, giornali e ...