Lazio | ripresa la preparazione a Formello | Zaccagni ai box | in gruppo Luis Alberto

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il centro sportivo di, dopo la pausa concessa da Sarri, torna a popolarsi. La, infatti, ha ripreso la suain vista della sfida al Sassuolo pur senza i Nazionali – Hysaj, Marusic e Vecino – e con unfermo ai box dopo essere tornato da Coverciano per un problema alla caviglia che ne mette in dubbio in suo utilizzo contro la squadra di Dionisi. Tra i presenti, seppur ancora con un lavoro differenziato, c’è Ciro Immobile: il capitano biancoceleste dovrebbe essere tra i convocati di domenica, la lesione è stata scongiurata ma l’ematoma al flessore continua ad essere monitorato, motivo per il quale in vantaggio, ad oggi, c’è Castellanos per il ruolo di punta centrale. Tornato in, invece,, gestito da Sarri durante ...