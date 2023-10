Lavorare inquina. Cortocircuiti sul licenziamento di Gianluca Grimalda

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Non posso che essere d’accordo con, l’attivista licenziato dall’Institute for World Economy per essersi rifiutato di tornare in aereo da una spedizione nelle Isole Salomone. Anziché volare in trenta ore dall’altro emisfero alla Germania,ritiene più giusto e sostenibile prendere due mesi di mezzi di trasporto lenti – navi da carico, treni, pullman – così da ridurre l’impatto ambientale in modo sensibile, di circa un decimo. È matematico. Sbaglia tuttaviaa contestare ilin quanto privo di giusta causa. Appare evidente infatti come, per svolgere un lavoro che preveda così lunghe trasferte,o chi per lui sia comunque destinato a lasciare un’impronta ecologica, maggiore o minore a seconda del mezzo utilizzato ma comunque ...