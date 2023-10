L’Australia dice no alla “voce” degli indigeni in Costituzione | un vulnus che deve far riflettere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Scrivo questo post il giorno dopo lo svolgimento del referendum in Australia che mirava a introdurre nellail diritto ad unaper le popolazioni indigene (il referendum è stato appunto denominato “The Voice”). L’intento era quello di stabilire una commissione formata da persone indigene che sarebbe stata interrogata dal governo (fornendo pareri non vincolanti, ma solamente consultivi) sulle questioni relative alle loro comunità. Uso il condizionale passato in quanto gli australiani hanno mandato un segnale forte e chiaro al governo laburista che aveva indetto e promosso il referendum, votando in larga maggioranza (60%) contro tale proposta. Il referendum non è passato ed oggi si apre una nuova fase di tentativo di ricucitura sociale, dal momento che – come potete ben immaginare – tale risultato significa un colpo al cuore mortale per ...