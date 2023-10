L’attivista bergamasca | “La legge per i minori non accompagnati è nata dal mio pc”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Laa tutela deistranieri nondal mio computer”. Così la giurista e attivista Viviana Valastro, milanese d’origine ed’adozione, racconta la genesi dellaZampa (n. 47/2017), scritta con l’obiettivo di mettere a sistema il percorso di protezione e accoglienza per i migranti minorenni soli. Il testo, che ha subito alcune modifiche nella fase di approvazione in Parlamento, è stato il frutto di un lungo impegno e della gestione sul campo, a Lampedusa, degli sbarchi. Si è trattato di un provvedimento di portata storica: l’abbiamo intervistata per saperne di più, chiedendole di raccontarci le sue esperienze. Lei è un’avvocatessa, giusto? Sono laureata in Giurisprudenza e ho sostenuto l’esame di Stato per avvocato, ma non esercito la ...