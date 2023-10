L’Asl Avellino promuove la formazione per uno stile di vita sano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutidi, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante,due Corsi dirivolti ai professionisti sanitari impegnati nella promozione di stili disani per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili: alimentazione corretta e nella promozione dell’attività fisica. I due eventi formativi si terranno rispettivamente il 17 e 18 ottobre presso il Carcere Borbonico die saranno rivolti a medici dipendenti e convenzionati ASL, farmacisti, biologi, psicologi, infermieri, fisioterapisti, assistenti sanitari, assistenti sociali, tecnici della prevenzione. Il primo evento formativo, con la segreteria scientifica della dott.ssa Anna Marro, della dott.ssa Michelina Prudente e del dott. Cosimo Amodio Zarrella, ha come ...