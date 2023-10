L’Arabia Saudita chiama l’allenatore di Serie A | “Sarebbe un grande salto di qualità”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 ottobre 2023)continua a “saccheggiare” l’Europa: il prossimo acquisto potrebbe arrivare direttamente dallaA. Qualcuno ha pensato che lo scorso calciomercato sia stato il punto d’arrivo del? Niente di tutto ciò, quello è stato solo l’inizio. L’arrivo in Medio Oriente di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, Roberto Firmino, N’Golo Kanté e tanti altri è il punto di partenza, il modo in cui gli sceicchi sauditi hanno dato il loro benvenuto al mondo del calcio. L’obiettivo delè quello di far aumentare il turismo nel proprio paese e “pulire” la propria immagine nel resto del mondo. E quale modo migliore se non sfruttare il calcio per questi scopi? Il tutto finalizzato al “Saudi Vision 2030”, ...