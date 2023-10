Lampedusa scoppia | il ministro Piantedosi alla Camera

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Continuano senza sosta gli sbarchi sulle nostre coste. E domani ildell'Interno, Matteo, alle 15 nell'aula della, terrà l'informativa del Governo sull'eccezionale incremento del fenomeno migratorio e sulla situazione dell'isola di. Nella notte tra sabato e domenica sono stati ben sette i barchini arrivati a. A sbarcare 194 migranti a cui si aggiungono 47 persone originarie di Camerun, Sudan, Mali, Gambia, Costa d'Avorio, Senegal e Burkina Faso. Viaggiavano su un natante di 6 metri salpato da El Amra, in Tunisia. Gli altri soccorsi sono stati effettuati da Capitaneria e Guardia di finanza. A un primo gruppo di 17 tunisini, fra cui due donne e tre minori, partito da Mahdis, in Tunisia, hanno fatto seguito altri otto tunisini, salpati da Zarzis e poi ...

...non aveva convalidato il trattenimento a Pozzallo di quattro migranti tunisini sbarcati a,... Quandoil caso Quando la dottoressa Apostolico firma 3 provvedimenti sgraditi alla ...

Migranti Lampedusa, scoppia protesta dei cittadini per la nuova ... Adnkronos

A Lampedusa scoppia la protesta: "No alla tendopoli". Bloccato il camion della Croce Rossa La Stampa

AGI/Vista - Sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera i 30 passeggeri di una nave che ha preso fuoco a largo di Lampedusa. Per salvare i passeggeri e spegnere le fiamme è intervenuta la nave ...A Granada segnali di apertura sul dossier migranti. Borrell parla di missioni navali per fermare la tratta, Von der Leyen in pressing sul Memorandum con la Tunisia. Ma c'è lo strappo di Ungheria e Pol ...