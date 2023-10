L’Ajax vuole ripartire dalle vecchie glorie | ma arriva il “no” di Van der Vaart

Alle prese con uno dei momenti più delicati della propria storia dopo un difficile avvio di stagione,prova a correre ai ripari. Secondo quanto appreso dai media locali, la società di Amsterdam, per ritrovare la giusta scintilla, avrebbe un piano ben strutturato: richiamare in società alcune ...

L'Ajax vuole ripartire dagli ex giocatori. Rafa Van der Vaart dice no per motivi familiari TUTTO mercato WEB