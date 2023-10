(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. - "Senza lanon sarebbe possibile fare il tempo pieno nelle scuole che permette ai genitori di lavorare, non sarebbe possibile considerare il cibo come parte ...

Lo ha detto Andrea, direttoreProduzione e Servizi, intervenendo a al 'Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti, futuro del lavoro, numeri e tendenze dalla ...

Laguardia (Legacoop), 'ristorazione collettiva centrale ma no attenzione da governo' Adnkronos

lancio di agenzia Palermo, morto bimbo di 3 anni: forse ucciso da ... Napoli da Vivere

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Giovedì alle ore 11.30, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex c ...Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Senza la ristorazione collettiva non sarebbe possibile fare il tempo pieno nelle scuole che permette ai genitori di lavorare, non sarebbe possibile considerare i ...