Ladispoli | prorogato il bando per il contributo libri di testo e sussidi didattici

(Di lunedì 16 ottobre 2023)– Sempre più spesso l’acquisto die materiale scolastico finisce col rivelarsi una spesa onerosa per le famiglie che rischiano di veder stravolto il proprio bilancio. Una buona notizia, dunque, quella comunicata dall’amministrazione comunale; si rende noto infatti che la Regione Lazio ha comunicato che sono stati prorogati i termini per l’inserimento dei dati riguardanti la fornitura gratuita a semigratuita deidiper l’annualità 2023/2024. Chiunque volesse ora potrà presentare la domanda entro il 26 ottobre 2023. I requisiti per accedere alPossono accedere al suddetto: Gli studenti che sono residenti nel Comune die frequenteranno nell’anno scolastico 2023/2024 gli Istituti di istruzione secondaria di I e ...

