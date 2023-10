Laboratori di video animazione educativa gratuiti e un concorso a premi per le scuole secondarie di secondo grado AnimiAMO la scuola

(Di lunedì 16 ottobre 2023)didisponibili gratuitamente per tutte ledi. Per far partecipare le classi al primo Contest Nazionale aderisci all’ iniziativa entro il 30 Ottobre 2023 “la: patto straordinario tra istruzione e!” Finalmente l’fa il suo ingresso nelle aule scolastiche! Dopo il successo di L'articolo .

... street food, agriasili, animali della fattoria, orti, fattorie didattiche, agrichef,, ... messo a loro disposizione da Coldiretti, con droni e sistemi disorveglianza ad alta ...

VIDEO Canicattini Bagni aderisce ai laboratori del ”Living Lab ... onlinesiracusa.it

400 ragazzi per 60 laboratori: il Salone delle professioni 2023 VIDEO TG Verona

Il 19 ottobre a Milano andrà in scena Statuesque di Penne negli atelier scaligeri. I Laboratori ex Ansaldo ospitano l’atteso gala annuale della Fondazione Milano per la Scala. Balletto omaggio a Canov ...Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole organizza un laboratorio gratuito di videomaking per ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni. Obiettivo: fornire competenze in riprese cinematografiche, slow ...