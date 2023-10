La visita medica “sospesa” per bambini e famiglie più fragili | l’iniziativa lanciata a Milano

Leggi su iodonna

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’hanno chiamata“sospesa”, richiamandosi alla tradizione del caffè sospeso di Napoli, ma che in questo caso serve per offrire, a chi non può, un trattamento sanitario di qualità. Un gesto semplice, ma anche concreto, che Welcomed ha deciso di reinventare per la prima volta in ambito medico. Il Nobel per la Medicina 2023 a Karikò e Weissman per gli studi sui vaccini anti-Covid X ...