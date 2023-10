La Terra dei Numeri Pari | Sauro Pellerucci presenta il suo nuovo romanzo Un inno alla vita e alla capacità di guardare ‘oltre'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) - L'imprenditore umbro ha dialogato con il Prof. Mario Carparelli raccontando il suolibro edito da Sì! Edizioni Terni, 16 ottobre 2023. È stato il Salone Bazzani del Pala Sì di Terni ad ospitare sabato 14 ottobre lazione de “Ladeidi. L'incontro è stato moderato dal Prof. Mario Carparelli, docente di storia della filosofia moderna dell'Università del Salento, che in apertura ha voluto ricordare innanzitutto l'impegno di, Presidente di Pagine Sì Spa e Associazione Pala Sì, verso un'imprenditoria sempre più consapevole e attentacura e ...

Ma, all'esistenzatunnel, è appeso anche l'esito dell'operazione diisraeliana , ormai imminente: nelle gallerie si celeranno le principali insidie per i soldati dell'Idf. L'Intera Striscia ...

Una terra dei fuochi fra le serre della provincia di Ragusa. “Qui l'aria ... La Repubblica

Filastrocche, amicizia e Terra dei Fuochi, la Giannini lancia ... Vita Web TV

terra di frontiera”. Nella sua Lectio magistralis dal titolo “Human Space Transportation and Logistics: present and future”, Parmitano ha offerto una panoramica dei risultati raggiunti ...Dopo il successo per 4-0 contro Malta, la nazionale italiana di calcio si prepara ad affrontare l'Inghilterra, nella sfida più complicata dell'intero percorso di qualificazione ...