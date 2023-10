La Terra dei Numeri Pari - Sauro Pellerucci presenta il suo nuovo romanzo. Un inno alla vita e alla capacità di guardare ‘oltre'

... l'ultimo abitante, ovvero il guardiano del faro qui presente, ha lasciato questo lembo di... E per conoscerlo nei miglioremodi possibili, a disposizione di chiunque lo scelga come sua meta ...

Una terra dei fuochi fra le serre della provincia di Ragusa. “Qui l'aria ... La Repubblica

Filastrocche, amicizia e Terra dei Fuochi, la Giannini lancia ... Vita Web TV

Tutto quello che c'è da sapere sulla storia vera dietro al film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, distribuito da 01 Distribution ...La vigilia di Inghilterra-Italia per Luciano Spalletti è un sogno a occhi aperti. Domani sera gli Azzurri scenderanno in campo in una gara fondamentale per per il girone di qualificazione all'Europeo: ...