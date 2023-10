La tecnica mentale che riduce il grasso della pancia

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Secondo una ricerca, le persone che pensano in modohanno menosulla. La mindfulness non è solo legata a una minore quantità diaddominale, ma anche a un 34% in meno di possibilità di essere obesi. Essere consapevoli non significa necessariamente meditare, ma anche essere consapevoli tutti i giorni. Alcune persone