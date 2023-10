La stoccata di Fiorello | “Gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane qui solo per romperci i cog***”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Il prossimo 6 novembre, dal Foro Italico,debutterà con la nuova stagione di Viva Rai2. Oggi – 16 ottobre – è il giorno da cerchiare con la matita rossa: sono infatti iniziate le dirette Instagram con il format Aspettando Viva Rai2, considerato come un’antipasto di quel che sarà il programma vero e proprio. I contenuti social verranno trasmessi dal lunedì al venerdì, la mattina, fino al 27 ottobre. Puntuale alle 7.15 circa,ha cominciato il suo show con la rassegna stampa, battute estemporanee con ironia e sagacia, senza mai dimenticare l’obiettivo di far divertire il pubblico. Rispetto all’anno scorso non ci sono grandi novità, se non la location. Il Glass non è più quello di via– causa polemiche con i residenti che si lamentavano per i rumori all’alba – ...