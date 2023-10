La polmonite | la trombosi | il decesso | la strana morte di Samuel Dilas a Brescia

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 ottobre 2023), il ventiquattrenne pivot della Virtus LuxArm Lumezzane, squadra di serie B di basket, è morto ieri in ospedale a. Il giovane, nato a Varese e cresciuto a Reggio Emilia, nelle ultime settimane era stato ricoverato in ospedale per una. Dopo essere stato dimesso è nuovamente stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva per un malore pare a causa di diversi trombi che si sono diffusi nel corpo. L’atleta era stato sottoposto anche ad un disperato intervento chirurgico. Il malessere improvviso Il pivot di 206 centimetri aveva accusato dolori alle gambe poche ore dopo essere stato dimesso dallo stesso ospedale nel quale era rimasto ricoverato due settimane a causa di una. In carrieraaveva esordito anche in ...