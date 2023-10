La Pisana premia Terracina | Ponza e Formia con il bonus cultura

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Ben 12 Comuni pontini hanno ricevuto risorse per la valorizzazione di iniziativeli, sociali e turistiche effettuate nei mesi scorsi. E’ stata infatti pubblicata la graduatoria del bando di LazioCrea. Si tratta di un’opportunità per valorizzare, le tradizioni comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell’artigianato, ma anche per tutelare l’ambiente e il paesaggio, in un’ottica di promozione turistica, oltre che per svolgere iniziative aventi carattere sociale ele”. A dichiaralo in una nota stampa è Enrico Tiero, vice portavoce di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio “La Regione Lazio ha offerto strumenti non solo per dare risalto alle peculiarità del territorio, – spiega Tiero – ma anche per realizzare un calendario di eventi e iniziative capaci di animare i ...