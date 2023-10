La favolosa carriera di Madonna e il rischio trasmissione di Formigli

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) «So yes: blowjobs for showers». Amiche memorialiste, amiche romanziere, amiche monologhiste, amiche con ambizioni letterarie ma con l’handicap di tenerci alla reputazione: ne abbiamo di cose da imparare daCiccone, che sale sul palco da sessantacinquenne e così riassume la propria giovinezza squattrinata. Avevo fame, ero al verde, dice, e io mi metto a pensare a questo secolo in cui lo star system è fatto quasi interamente di figli di qualcuno, e il punto non è mica se siano raccomandati: è che, se a casa di Marcello Mastroianni ci fosse stato da mangiare, da dove gli sarebbe venuta la determinazione? L’indolenza sarebbe stata punto di partenza e non d’arrivo. Se Rocco Ritchie fosse stato figlio d’un ragioniere e d’una massaia, tre giorni fa avrebbe inaugurato una mostra? Forse no: magari, non cresciuto con una madre fissata con Tamara de Lempicka, non gli ...